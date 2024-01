Συγκλονίζει ο Μάικλ Όουεν μιλώντας για τον κλινικά τυφλό γιο του

Απίστευτη εξομολόγηση του Μάικλ Όουεν για τον 17χρονο γιο του Τζέιμς που διαγνώστηκε με μια νόσο που τον άφησε κλινικά τυφλό.

Ο Τζέιμς Όουεν, ο 17χρονος γιος του Μάικλ Όουεν, ήθελε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά η νόσο του Στάργκαρντ σε ηλικία 8 ετών έβαλε φρένο σε αυτό το όνειρο. Η όραση του μικρού Τζέιμς επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων και τώρα, όπως είπε ο πατέρας του, είναι «κλινικά τυφλός» .

«Ο κόσμος περιμένει από εμένα να παίξω ποδόσφαιρο και το απολάμβανα πολύ. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να γνωρίζω πού ήταν η μπάλα. Σταμάτησα πραγματικά να απολαμβάνω το παιχνίδι γιατί ήθελα να γίνω ο καλύτερος», εξήγησε ο γιος του Μάικλ Όουεν στη «Daily Mail». «Όταν ήμουν νεότερος, λυπήθηκα πραγματικά τον εαυτό μου. Σκέφτηκα "γιατί εμένα;" Δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω αυτό... Αλλά το να στενοχωριέμαι για αυτό δεν πάει να αλλάξω οτιδήποτε, οπότε καλύτερα να προχωρήσω», πρόσθεσε.«Ονειρεύομαι να έχω τη δική μου επιχείρηση και να στηρίξω την οικογένειά μου στο μέλλον».

