Το «χρυσό» ταξίδι του Αμπέλ Φερέιρα με την Παλμέιρας... συνεχίζεται, αφού η πρόεδρος της ομάδας ανακοίνωσε πως ο πρώην κόουτς του ΠΑΟΚ θα παραμείνει στη βραζιλιάνικη ομάδα μέχρι το 2025.

Μπορεί μέχρι πριν λίγο καιρό, η Αλ Σαντ έδειχνε έτοιμη να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή του πλανήτη. Ο Αμπέλ Φερέιρα πάντως, έχει βρει το λιμάνι του στην Παλμέιρας και δεν θα το... κουνήσει από αυτό, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

"Patrão" com 𝑷 de 𝑷𝒂𝒍𝒎𝒆𝒊𝒓𝒂𝒔! 💚



A presidente Leila Pereira anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Abel Ferreira com o #MaiorCampeãoDoBrasil até 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣! 🇵🇹🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/nVtX2LP3h9