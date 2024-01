Σε ηλικία 92 ετών ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Βραζιλίας, Μάριο Ζαγκάλο, άφησε την τελευταία του πνοή.

Θρήνος για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ο «θρύλος» της «Σελεσάο» Μάριο Ζαγκάλο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών, σκορπώντας σε πένθος τη χώρα.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου, κάτι το οποίο γνωστοποίησε πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Εντνάλντο Ροντρίγκες.

«Στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του. Έφυγε ένας θρύλος του βραζιλιάνικου και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ένας ήρωας που αφήνει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη», ανέφερε ο Ροντρίγκες.

Ο Ζαγκάλο πρόκειται για έναν εκ των πιο σημαντικών ανθρώπων της «Σελεσάο», έχοντας συνεισφέρει στα τέσσερα από τα συνολικά πέντε Μουντιάλ που έχει κατακτήσει η εθνική ομάδα της Βραζιλιάς. Με τη «Σελεσάο» ο Ζαγκάλο κατέκτησε δύο Παγκόσμια Κύπελλα ως ποδοσφαιριστής, ένα ως προπονητής και ένας ως βοηθός προπονητή.

Ήταν ο πρώτος που κατάφερε να κατακτήσει το Μουντιάλ ως ποδοσφαιριστής και αργότερα ως προπονητής, ενώ πριν από τα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα ο Τίτε τον επισκέφτηκε για να του δώσει τις απαραίτητες συμβουλές.

Rest in peace to one of the greatest legends in football history, Mário Zagallo.



1958 & 1962 player

1970 manager

1994 coordinator

2002 advisor



Involved in all of Brazil’s world cup victories.



Your legacy will not be forgotten 🙏🏽 pic.twitter.com/csntt9qR9Y