O Νίκολα Κάλινιτς επέστρεψε στη Χάιντουκ Σπλιτ για να τη βοηθήσει να πάρει το πρωτάθλημα και υπέγραψε συμβόλαιο πέντε μηνών, με απολαβές... ένα ευρώ.

«Λευκό» συμβόλαιο υπέγραψε ο Νίκολα Κάλινιτς για να επιστρέψει στη Χάιντουκ Σπλιτ. Ο 35χρονος σέντερ φορ μεγάλωσε στις ακαδημίες του συλλόγου και προσέφερε... αμισθί τις υπηρεσίες του ώστε να βοηθήσει το κλαμπ να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 19 χρόνια.

Για την ακρίβεια ο πολύπειρος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, με... τυπικό μισθό ένα ευρώ. Ο Κάλινιτς είχε φύγει το καλοκαίρι από τη Χάιντουκ ως ελεύθερος και ήταν έξι μήνες χωρίς ομάδας. Ο πρώην διεθνής σέντερ φορ έχει περάσει μεταξύ άλλων από Μίλαν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρόμα.

Η Χάιντουκ προπορεύεται στο πρωτάθλημα με 41 βαθμούς, ακολουθεί στο -6 αλλά με ματς λιγότερο η Ριέκα, ενώ η Ντινάμο Ζάγκρεμπ έχει 34 πόντους, όμως έχει παίξει δυο παιχνίδια λιγότερα.

