Η Αρμπρόουθ χρησιμοποίησε αναγκαστικά στο ματς με τη Ρέιθ Ρόβερς τον δεύτερο τερματοφύλακα της σε ρόλο σέντερ φορ και αυτός πέτυχε ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ.

«Θα παίξω όπου με βάλει ο προπονητής» είναι ένα σύνηθες... κλισέ των ποδοσφαιριστών, όμως υπάρχουν και μερικοί που το πιστεύουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Αρμπρόουθ, Αλασντάιρ Άνταμς, ο οποίος έπαιξε... επιθετικός στο εκτός έδρας παιχνίδι με την πρωτοπόρο της Β' κατηγορίας της Σκωτίας, Ρέιθ Ρόβερς και μάλιστα πέτυχε ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ.

Λόγω τραυματισμών η προτελευταία ομάδα της Championship κατέβηκε στο ματς με μόλις τέσσερις αναπληρωματικούς και σε μια κίνηση απελπισίας ο προπονητής Στούαρτ Μάλκολμ έριξε στη «μάχη» τον 32χρονο τερματοφύλακα στο 58ο λεπτό και στο 76' ο Σκωτσέζος έβαλε το γκολ της χρονιάς στην πατρίδα του.

Γύρισε το σώμα του προς την εστία, ενώ ήταν αρκτά μέτρα εκτός περιοχής και χωρίς να κάνει κοντρόλ έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ, με το οποίο νίκησε τον... συνάδελφο του και μείωσε το σκορ σε 2-1. Για την ιστορία η Αρμπρόουθ ισοφάρισε σε 2-2 και απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό στην έδρα ομάδας που πάει για άνοδο.

Ali Adams a goalkeeper for Arbroath F.C. in the Scottish Championship strangely came on as a striker and unleashed a rocket from 30-years in the 77th minute when 2-0 down to inspire a 2-2 draw



