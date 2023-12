Είναι η αποκάλυψη της χρονιάς στην Πορτογαλία. Ο killer που οδηγεί εκ του ασφαλούς τη Σπόρτινγκ. Ο Βίκτορ Γιόκερες κάνει θραύση με τα «λιοντάρια» και έχει υποχρεώσει τους Άγγλους να τσεκάρουν ζεστά την περίπτωση του.

Τα τελευταία χρόνια η Μπράιτον έχει συνηθίσει να βρίσκει «λαβράκια» και να τα βγάζει στην αγορά, κερδίζοντας τεράστια ποσά. Ο Βίκτορ Γιόκερες θα μπορούσε να μπει στη λίστα, ωστόσο οι «γλάροι» δεν πίστεψαν στον Σουηδό και τελικά παραχωρήθηκε στην Κόβεντρι το καλοκαίρι του 2022, για ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια από τις λίγες περιπτώσεις που η Μπράιτον χάνει ένα τέτοιο στοίχημα με ποδοσφαιριστή, έχοντας κερδίσει το περασμένο καλοκαίρι σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ από τους Καϊσέδο και Μακ Άλιστερ.

Ο Γιόκερες ωστόσο δεν το έβαλε κάτω. Έβγαλε μάτια στην Championship με τη φανέλα της Κόβεντρι στην οποία αγωνίστηκε για δύο σεζόν και τελικά πήρε την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή, μετακομίζοντας στη Λισαβόνα για χάρη της Σπόρτινγκ η οποία δαπάνησε 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν ότι τα «λιοντάρια» θα γεμίσουν τα ταμεία τους από την πώληση του 25χρονου.

Παίρνει τη Σπόρτιγνκ από το χέρι

Ούτε χρόνο προσαρμογής, ούτε τίποτα. Ο Βίκτορ Γιόκερες ξεκίνησε το νέο κεφάλαιο στην Πορτογαλία, πατώντας το γκάζι. Κάνοντας τα απλά και παίζοντας σαν ένας κλασικός all arounder σέντερ φορ της νέας εποχής. Ο Σουηδός είναι μέχρι στιγμής ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, μετρώντας 10 γκολ και 5 ασίστ στην Liga Portugal, έχοντας συνολικά 17 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Gyökeres have 17 G 8 A in 20 games. He’s the one to spend big money on.

pic.twitter.com/kJoGIekLcu — Matte🇸🇪 (@Royal_BlueCFC) December 19, 2023

Είναι με διαφορά ο man to watch της Σπόρτινγκ, αλλά και γενικότερα όλου του πρωταθλήματος. Είναι πρώτος σε ασίστ, πρώτος σε δημιουργία ευκαιριών, πρώτος σε μεταβιβάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πρώτος σε κλεψίματα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πρώτος σε επαφές στην αντίπαλη περιοχή και πρώτος σε επιτυχημένες ντρίμπλες.

Ένας all arounder φορ που δεν κάνει απλά το... tap in μπροστά από την εστία. Ο Γιόκερες προσφέρει τα πάντα όσον αφορά τον επιθετικό τομέα και αυτή τη στιγμή η Σπόρτινγκ τον χαίρεται, ούσα πρώτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Viktor Gyökeres vs. strikers in the Primeira Liga this season:



◉ Most assists

◉ Most chances created

◉ Most final-third passes

◉ Most possession won final ⅓

◉ Most touches in opp. box

◉ Most take-ons



And he's promised to explain his celebration on one condition... — Squawka (@Squawka) December 21, 2023

Το ενδιαφέρον των Άγγλων και η ρήτρα των 100 εκατομμυρίων

Αναμενόμενα ο Γιόκερες βρίσκετα στα «ραντάρ» πολλών ομάδων της Αγγλίας. Μπορεί να μην του δόθηκε η ευκαιρία από την Μπράιτον, ωστόσο πολλές ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης είναι διατεθειμένες να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Σουηδού επιθετικού της Σπόρτινγκ.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Νιούκαστλ και η Φούλαμ, εξετάζουν και παρακολουθούν από κοντά την περίπτωση του 25χρονου killer της ομάδας της Λισαβόνας. Τη δεδομένη στιγμή, οι «μπλε» που καίγονται για έναν φορ κλάσης, μοιάζουν πιο «ζεστοί» από τους υπόλοιπους.

👉 Chelsea are reportedly not phased by Viktor Gyokeres' €100m release clause and are still heavily scouting the Sporting striker... #CFC #ChelseaFC pic.twitter.com/W9XIPH3LWa — We've Won It All (@cfcwonitall) December 21, 2023

Ωστόσο, από το στρατόπεδο των Πορτογάλων έχει γίνει ξεκάθαρο πως ο μόνος τρόπος για να αποχωρήσει ο Γιόκερες είναι να ενεργοποιηθεί η ρήτρα των 100 εκατομμυρίων, με το συγκεκριμένο ποσό να βάζει σε σκέψεις όλους τους «μνηστήρες» της υπόθεσης.

🟢🇸🇪 Viktor Gyökeres scored again tonight for Sporting in key game vs FC Porto… and makes it 17 goals and 8 assists in 20 games this season.



Release clause: €100m, not €80m.



Top striker, top signing. ✨ pic.twitter.com/R8Tt6yLTl9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2023

Ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός και η υπόσχεση της αποκάλυψης

Ένα από τα επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία του Γιόκερες, είναι ο πανηγυρισμός του μετά τα γκολ που πετυχαίνει. Ο Σουηδός τοποθετεί τα δύο του χέρια μπροστά στο πρόσωπο του, αφήνοντας ακάλυπτα μονάχα τα μάτια του. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει τη σημασία πίσω από τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό, με τον Σουηδό ωστόσο να αφήνει περιθώρια αποκάλυψης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιόκερες τόνισε σε Πορτογάλο δημοσιογράφο ότι θα αποκαλύψει τη σημασία πίσω από τον πανηγυρισμό του μόνο εάν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα.