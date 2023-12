Με τον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού «Oh Nanana» περιέγραψε το πέναλτι του Αμαντού Ονάνα στο παιχνίδι της Έβερτον με τη Φούλαμ ένας Άραβας σχολιαστής.

Η Φούλαμ ήταν τελικά αυτή που κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Carabao Cup το βράδυ της Τρίτης μέσω της... ρωσικής ρουλέτας. Ο Τοσίν Ανταραμπιόγιο, ήταν αυτός που εκτέλεσε το τελευταίο και καθοριστικό πέναλτι για τους Λονδρέζους στη διαδικασία των πέναλτι, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Βέβαια, το ίδιο θα μπορούσε να κάνει ο Αμαντού Ονάνα νωρίτερα για την Έβερτον, εάν ευστοχούσε στο πέμπτο και τελευταίο πέναλτι της ομάδας του Ντάις. Ο Σενεγαλέζος χαφ ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Λένο, με αποτέλεσμα η διαδικασία των πέναλτι να παίρνει παράταση και τη Φούλαμ τελικά να προκρίνεται.

Ένας Άραβας σχολιαστής, είχε την τρομερή ιδέα να περιγράψει το καθοριστικό πέναλτι του Ονάνα στους ρυθμούς του viral βραζιλιάνικου τραγουδιού, «Oh Nanana», το οποίο μετράει στο YouTube περισσότερες από 360 εκατομμύρια προβολές.

Την ώρα που ο χαφ της Έβερτον έπαιρνε τα βήματα για την εκτέλεση, ο Άραβας ξεκίνησε να τραγουδάει, «παίζοντας» με το όνομα του Ονάνα και το γνωστό τραγούδι. Ο σχολιαστής ξεκίνησε αρχικά να τραγουδάει «Oh nanana» και τη στιγμή που ο Λένο μπλόκαρε την μπάλα το γύρισε σε... «Oh lalala», προσφέροντας μια φοβερή στιγμή.

The commentator for Amadou Onana’s penalty is INCREDIBLE 🤣



pic.twitter.com/FBB7pIlWxD