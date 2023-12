Σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Πελέ, η Σάντος υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της και τη σεζόν 2024 θα αγωνιστεί στη Serie B. Με αφορμή αυτό, το Gazzetta σας παρουσιάζει τους λόγους που έφτασε η ιστορική ομάδα της Βραζιλίας στον οδυνηρό υποβιβασμό.

Η Σάντος υπέστη ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στην ιστορία της. Μετά την ήττα με 1-2 από τη Φορταλέζα στο τελευταίο ραντεβού της σεζόν, η Peixe τερμάτισε μεταξύ των τεσσάρων θέσεων που καθορίζουν την απώλεια της κατηγορίας, προσθέτοντας έτσι μια χρονιά που πρέπει να ξεχαστεί άμεσα.

Absolute despair as Santos are relegated to the Brasileirão Série B for the first time in club history. 😢 pic.twitter.com/vDZzZ4fOQK