Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο του Κατάρ ο Κάρλος Κεϊρός, με τον Μάρκεθ Λόπεθ να τον αντικαθιστά.

Ο Κάρλος Κεϊρός δεν θα βρίσκεται πλέον στην άκρη του πάγκου της εθνικής ομάδας του Κατάρ.

Έμεινε εκεί λιγότερο από ένα χρόνο αφότου υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο για να κοουτσάρει τους πρωταθλητές Ασίας και με λίγο περισσότερο από έναν μήνα μέχρι η χώρα να φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση του Κυπέλλου Ασίας. Αμέσως μετά η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Ισπανό προπονητή, Μάρκεθ Λόπεθ, που θα είναι ο διάδοχος του Πορτογάλου τεχνικού.

«Η QFA εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη στον προπονητή Κεϊρόζ για την ακλόνητη αφοσίωση, την ηγεσία και τη συνεισφορά του κατά τη θητεία του ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Του ευχόμαστε επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες», ανέφερε η ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Κατάρ.

📄 - The Qatar Football Association announces the mutual termination of the contract with Portuguese coach Carlos Queiroz, who was in charge of coaching the national team in the previous period. pic.twitter.com/tz57KNEUxs