Με το συμβόλαιο του Αρτούρο Βιδάλ με την Ατλέτικο Παραναένσε να λήγει στα τέλη Δεκέμβρη, η Μπόκα Τζούνιορς προσπαθεί να κάνει το... μπαμ και να τον πάρει στο «Μπομπονέρα».

Ο Αρτούρο Βιδάλ είναι έτοιμος να αλλάξει... παραστάσεις και να μετακομίσει από τη Βραζιλία στην Αργεντινή!

Ο Χιλιανός μέσος που είχε μιλήσει πρόσφατα στο gazzetta, προτάθηκε στην Μπόκα Τζούνιορς μιας και το συμβόλαιο του με την τρέχουσα ομάδα του, Ατλέτικο Παραναένσε λήγει στα τέλη του Δεκέμβρη. Ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, ο οποίος είναι υποψήφιος για την προεδρία της Μπόκα στις ερχόμενες εκλογές, θέλει να κάνει το «μπαμ» με τον Χιλιανό μέσο και να τον πάρει στο «Μπομπονέρα».

