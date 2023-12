Μια κανονική παράσταση φρόντισαν να παραδώσουν στο ντέρμπι της Bundesliga 2 οι οπαδοί της Ζανκτ Πάουλι και του Αμβούργου.

Κορεό υπάρχουν πολλά. Πόσες φορές όμως έχουμε δει τρία (!) από αυτά σε ένα γήπεδο την ίδια στιγμή; Και μάλιστα κορεό από γηπεδούχους και φιλοξενούμενους ταυτόχρονα! Αυτό συνέβη στο «καυτό» ντέρμπι ανάμεσα στη Ζανκτ Πάουλι και το Αμβούργο.

Πριν την έναρξη του ματς, οι οπαδοί των γηπεδούχων ύψωσαν δύο διαφορετικά κορεό στα πέταλα του γηπέδου συνοδευμένα από ένα show καπνογόνων. Και στη δική τους γωνία, οι φίλοι του φιλοξενούμενων είχαν κι εκείνη τη δικής του εντυπωσιακή προσπάθεια. Φυσικά, αυτό δημιούργησε μια ασύλληπτη ατμόσφαιρα!

How’s this for an intro?! St. Pauli vs Hamburg, first versus second in the 2. Bundesliga. #Stadtderby pic.twitter.com/DpxmsC2MwU