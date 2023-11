Σκηνικό τρόμου με πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης από οπαδούς της Σιέρα Λεόνε που εισέβαλαν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αίγυπτο.

Πολύ άσχημες εικόνες εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης Σιέρα Λεόνε - Αίγυπτος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Συγκεκριμένα οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στο γήπεδο και κατευθύνθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τον Μοχάμεντ Σαλάχ, με την παρέμβαση των γύρω του ωστόσο να αποτρέπει τα χειρότερα.

Όταν το ματς έληξε ο επιθετικός της Λίβερπουλ φυγαδεύτηκε με τη συνοδεία στρατιωτικών δυνάμεων από το γήπεδο, δίχως να παρουσιαστούν περισσότερα έκτροπα.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders.



They seem to be going directly to try and attack him 😡😡😡pic.twitter.com/qqMrejPbwc