Στο ντέρμπι της U-16 η Άρσεναλ «διέλυσε» τη Λίβερπουλ με 13-4 εκτός έδρας και ο 15χρονος φορ των φιλοξενούμενων, Τσίντο Όμπι-Μάρτιν, σκόραρε 10 φορές.

Απίστευτο κι όμως αληθινό, ο Τσίντο Όμπι-Μάρτιν της Άρσεναλ σκόραρε 10 φορές απέναντι στη Λίβερπουλ στην U-16!

Ο 15χρονος ταλαντούχος στράικερ των Κανονιέρηδων κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα 10 φορές, στην ιστορική επικράτηση της ακαδημίας των Λονδρέζων μέσα στο Λίβερπουλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμπι-Μάρτιν έδειξε με το... καλημέρα το ταλέντο του, καθώς ήδη έχει κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα ενώ αγωνίζεται παράλληλα και στις ομάδες U-20 και U-19. Στην αναμέτρηση για την U-18 απέναντι στη Σαουθάμπτον, έκανε χατ τρικ, τραβώντας τα βλέμματα όλων.

Για την ιστορία του αγώνα απέναντι στη Λίβερπουλ, ο Αντρέ Ανούς σκόραρε και έδωσε 4 ασίστ, ενώ ο 13χρονος Μαξ Ντόουμαν πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ. Επιπλέον ο Λουίς Ζέτσεβιτς-Τζον έδωσε μια ασίστ αλλά και ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, Όουεν Ασεμότα, «σέρβιρε» ακόμα μια.

🚨 15 year old striker Chido Obi-Martin scored 10 goals for Arsenal U16s vs Liverpool today in a 14-3 win!



Remember the name... pic.twitter.com/gzJ5tDTo0A