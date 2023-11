Η Μάλμε κατέκτησε το πιο... γλυκό πρωτάθλημα της ιστορίας της, καθώς νίκησε την Έλφσμποργκ με 1-0 στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Σουηδίας.

Το 23ο πρωτάθλημα της ιστορίας της κατέκτησε η Μάλμε, καθώς επικράτησε 1-0 της Έλφσμποργκ στο παραδοσιακό ντέρμπι του πρωταθλήματος Σουηδίας.

Το εν λόγω παιχνίδι δεν ήταν ακόμα ένα ντέρμπι, καθώς στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος οι φιλοξενούμενοι ήταν στο +3 από την αντίπαλό τους και είχαν την ίδια διαφορά τερμάτων. Η εξαιρετική φέτος Έλφσμποργκ, κρατούσε την τύχη με τα χέρια της και με ισοπαλία ή νίκη θα έπαιρνε τον τίτλο, διαφορετικά το πρωτάθλημα θα κατέληγε στη Μάλμε όπως κι έγινε. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Ισαάκ Κίζε Τελέν, από το σημείο του πέναλτι στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το πάθος και οι εντάσεις τόσο εντός όσο και εκτός των τεσσάρων γραμμών ξεχείλισαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σε μια από τις αρκετές στιγμές έντασης, ο Μπουσανέλο των γηπεδούχων τράβηξε τη φανέλα του φορ των φιλοξενούμενων, Περ Φρικ και την έβγαλε στη μικρή περιοχή. Ο Φρικ κράτησε τη φανέλα στο χέρι και έτρεχε ημίγυμνος μέχρι το κέντρο να μαρκάρει και παράλληλα διαμαρτυρόταν στον διαιτητή, σε μία σκηνή που αποτύπωσε όλη τη σημασία του ντέρμπι αυτού.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με καθυστέρηση, καθώς οι οπαδοί της Έλφσμποργκ έβαλαν φωτιά στα προστατευτικά δίχτυα της κερκίδας και στη συνέχεια επενέβη η Αστυνομία με αποτέλεσμα η ένταση να τελειώσει.

Goalless at half time in Malmo. But that was 45 minutes ago. We haven’t restarted yet because Elfsborg’s fans were…discussing the finer points of crowd control with the police. Game was just about to restart when… pic.twitter.com/FhWzJwCtX2