Ο άλλοτε θρύλος της Τσέλσι, Ντιντιέ Ντρογκμπά, θα παραδώσει την 67η Χρυσή Μπάλα στον νικήτη, στην επερχόμενη τελετή στο "Théâtre du Châtelet" του Παρισιού στις 30 Οκτωβρίου.

Ο Ιβοριανός παλαίμαχος επιθετικός που έγραψε ιστορία με τη φανέλα των Μπλε, αναμένεται να παραδώσει το βραβείο που δίνει κάθε χρόνο το γαλλικό περιοδικό «France Football» στον καλύτερο παίκτη της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

🌟 Didier Drogba will give Lionel Messi his Ballon d’Or number 8.



It will happen on Monday in Paris.pic.twitter.com/8L5b38Q7r7