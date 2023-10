Φίλαθλος της Κουιαμπά πήγε να δει την αγαπημένη της ομάδα, παρόλα αυτά το θέαμα του αγώνα δεν την κράτησε... ξύπνια και αποκοιμήθηκε στις κερκίδες του γηπέδου.

Φίλαθλος της Κουιαμπά πήγε να δει την αγαπημένη της ομάδα στο γήπεδο στην αναμέτρηση κόντρα στην Κορίνθιανς (0-1) για το πρωτάθλημα Βραζιλίας, παρόλα αυτά το θέαμα του αγώνα δεν την κράτησε... ξύπνια και αποκοιμήθηκε στις κερκίδες του γηπέδου.

Από ότι φαίνεται η κούραση, η εξέλιξη του παιχνιδιού δεδομένου και ότι το σκορ ήταν μέχρι το 77' 0-0, την έκαναν να αποκοιμηθεί. Μόλις το σκηνικό έγινε αντιληπτό, οι κάμερες στράφηκαν πάνω της, με έναν από τους διπλανούς της να σπεύδει να τη ξυπνήσει.

Δείτε εδώ το video:



o mais interessante desse vídeo é o tanto de gente no meio da torcida do Cuiabá comemorando o gol do Corinthians. pic.twitter.com/F3F1qYybWl