Σκόραρε ξανά με την Κάρντιφ ο Γούτας (vid)

Το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της Κάρντιφ πέτυχε το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Γούτας.

Ένα ακόμα γκολ με τη φανέλα της Κάρντιφ πέτυχε ο Δημήτρης Γούτας το βράδυ της Τρίτης.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός κατάφερε να σκοράρει το δεύτερο του γκολ με την Κάρντιφ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Championship, απέναντι στη Χάντερσφιλντ.

Η ομάδα του Γούτα και του Σιώπη έκανε «πάρτι» μέσα στην έδρα της Χάντερσφιλντ, επικρατώντας με 4-0. Ο Γούτας ήταν αυτός που έκανε το 2-0 στο 12ο λεπτό. Αυτό για τον Έλληνα 29χρονο κεντρικό αμυντικό ήταν το δεύτερο γκολ του με την ομάδα της Championship, καθώς είχε καταφέρει να σκοράρει το πρώτο του τέρμα στις 19 Σεπτεμβρίου, στη νίκη της Κάρντιφ με 3-2 απέναντι στην Κόβεντρι.

Μετά το τελικό σφύριγμα, ο Γούτας είχε μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη στιγμή, δίνοντας τη φανέλα του σε ένα μικρό κοριτσάκι που βρισκόταν στη θύρα των φιλοξενούμενων φιλάθλων, με τον Έλληνα στόπερ να χαρίζει μια αξέχαστη στιγμή στη μικρή φίλη της Κάρντιφ.

