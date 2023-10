Ο Ισραηλινός τερματοφύλακας, Ντουντού Αουάτ, ο οποίος αγωνίστηκε σε πολλούς συλλόγους της LaLiga, απάντησε σκληρά στον Γάλλο επιθετικό μετά την στήριξή του στην Παλαιστίνη.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Αλ Ιτιχάντ Καρίμ Μπενζεμά με ανάρτηση του στα social media εξέφρασε ανοιχτά την στήριξη του προς τον λαό της Παλαιστίνης και εξόργισε τον Ισραηλινό παλαίμαχο τερματοφύλακα Ντουντού Αουάτ!

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τις «προσευχές του για τους κατοίκους της Γάζας που είναι και πάλι θύματα αυτών των άδικων βομβαρδισμών που δεν λυπούνται ούτε γυναίκες ούτε παιδιά», και ο πρώην τερματοφύλακας απάντησε σκληρά, προσβάλλοντάς τον σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Στα ισραηλινά, τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα αραβικά και τα ισπανικά.

Εδώ η διαδικτυακή διμάχη τους:

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute !



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



