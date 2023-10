Η Σπόρτινγκ έδωσε το όνομα του Ρονάλντο στη «θύρα 7» του γηπέδου της (pic)

Το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα φέρει από εδώ και στο εξής η θύρα 7 του γηπέδου της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, «Ζοζέ Αλβαλάδε».

Τα χρόνια έχουν περάσει, ωστόσο η μεγάλη αγάπη που τρέφει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προς το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σβήνει. Αντιθέτως, τα «λιοντάρια» δείχνουν έμπρακτα και με κάθε τρόπο τη στήριξη τους και τον σεβασμό που έχουν προς τον 38χρονο σούπερ σταρ.

Όπως ανακοινώθηκε από την πορτογαλική ομάδα, το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα κοσμεί πλέον μια από τις θύρες του γηπέδου. Πιο συγκεκριμένα, η θύρα 7 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα φέρει το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο, δίπλα ακριβώς σε ένα σκίτσο του Πορτογάλου «θρύλου».

🚨🚨| NEW: Sporting have officially named Gate 7 of their stadium ‘Cristiano Ronaldo.’ pic.twitter.com/FyKafd5MCV