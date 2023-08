Για την τρίτη της φανέλα, η Σπόρτινγκ Λισαβώνας θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου: τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μαθήτευσε στην ακαδημία της, πριν ανακαλύψει τον επαγγελματικό κόσμο του ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της σεζόν 2002-2003 πάλι με τη φανέλα της. Ο λόγος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την πρώτη του ομάδα Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Ο σπουδαίος επιθετικός πριν ενταχθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ υπήρξε γέννημα θρέμμα της Σπόρτινγκ και έπαιξε το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της στις 6 Αυγούστου 2003 κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για τα εγκαίνια του γηπέδου Χοσέ Αλβαλαδέ. Είναι αυτή η ημερομηνία που οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ επέλεξαν να αποκαλύψουν στην τρίτη φανέλα της σεζόν. Ένα CR7 έχει τοποθετηθεί επίσης στο μπροστινό μέρος της, στη θέση συνήθως της εταιρείας αθλητικών ειδών.Το έμβλημα του συλλόγου είναι επίσης στολισμένο με χρυσό, καθώς και ο χορηγός της φανέλας. Ένα πρωτότυπο κομμάτι για τους πιστούς οπαδούς του πέντε φορές κατόχου της Χρυσής Μπάλας.

Δείτε την:

Sporting CP's have released their new third kit for the 2023/24 season, dedicated to former player Cristiano Ronaldo.🇵🇹🌟 pic.twitter.com/uPgZYuymlT