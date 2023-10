Η αναμέτρηση της Σεπαχάν απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ για το ασιατικό Champions League, αναβλήθηκε λόγω της ύπαρξης του αγάλματος του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Η αναμέτρηση της Σεπαχάν απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ για το ασιατικό Champions League σημαδεύτηκε από την ύπαρξη αγάλματος του στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ο Σουλεϊμανί ήταν διοικητής της Δύναμης «Quds», η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν. Ο Ιρανός στρατηγός δολοφονήθηκε από τις ΗΠΑ το 2020. Αξίζει να σημειωθεί πως ο τότε πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, τον είχε κατηγορήσει για εκατομμύριους θανάτους.

Τελικά η αναμέτρηση αναβλήθηκε και 60.000 φίλαθλοι αποχώρησαν από το γήπεδο μετά την οριστική απόφαση των διατητών. Το γεγονός αυτό τους εξαγρίωσε, με απότελεσμα να επιτεθούν με πέτρες στο πούλμαν της Αλ Ιτιχάντ.

Unbelievable: 60k in the stands waiting for Sepahan and Al Ittihad in a tremendous atmosphere, but Al Ittihad refuses to come up due to a statue of Kassem Suleimani that is placed on the sidelines. If the statue won’t be removed the Saudis won’t play. pic.twitter.com/56MBGUA0qL

After the game between Sepahan and Al Ittihad was canceled due to a statue of Qassem Soleimani being present, the Saudi FA has ordered both Al Hilal and Al Ittihad to leave Iran and return to Saudi Arabia.



This means that both games would either be canceled or postponed 🚫 pic.twitter.com/ED0auSMerl