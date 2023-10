Ένα πραγματικό σόου πυροτεχνημάτων καταγράφηκε στο ντέρμπι της Λέφσκι Σόφιας με τη Λουντογκόρετς, στην πολύτιμη συνάντηση για τη 12η αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βουλγαρίας.

Οι ultras της Λέφσκι Σόφιας δημιούργησαν μια... ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, πυροδοτώντας σημαντικό αριθμό πυροτεχνημάτων στο ντέρμπι εναντίον της Λουντογκόρετς ως απάντηση στην κριτική που τους άσκησε ο προπονητής της ομάδας.

Όλα ξεκίνησαν με ένα πανό που έγραφε «Κόλιο, ανάβουμε [πυροτεχνήματα] για λίγο» το οποίο αναφερόταν στον προπονητή της Λέφσκι, Νικολάι Κοστόφ, ο οποίος επέκρινε τους ultras για τη συμπεριφορά τους.

Κράτησαν για λίγο μόνο του το πανό και στη συνέχεια έβαλαν «φωτιά» στην κερκίδα με την στιγμή κάνει και τον γύρο του δικτύου

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🔵🔥 The fans of Levski created a great pyro show during tonight's league clash with Ludogorets. It all started with a banner reading 'Kolyo, we are setting off [the fireworks] in a bit' referring to Levski coach Nikolay Kostov who criticised the ultras for their behaviour pic.twitter.com/SY0xTTl10Q