Η Φλαμένγκο απέλυσε τον Σαμπάολι και αυτή τη στιγμή πρώτη επιλογή είναι ο πρώην προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Τίτε.

Η απώλεια του Κυπέλλου Βραζιλίας στον διπλό τελικό με την Σάο Πάολο ήταν η... σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι στην περίπτωση του Χόρχε Σαμπάολι, ο οποίος απολύθηκε σήμερα τα ξημερώματα από την Φλαμένγκο.

Ο αποκλεισμός από το Κόπα Λιμπερταδόρες ήδη από την φάση των «16» και η έβδομη θέση στο πρωτάθλημα ήταν επίσης δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους η διοίκηση της «Μενγκάο» αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στην συνεργασία της με τον 63χρονο Αργεντινό κόουτς, ο οποίος βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της βραζιλιάνικης ομάδας από τον Απρίλιο του 2023. Στο 1,8 εκατ. ευρώ η αποζημίωσή του, το οποίο «έσπασε» περίπου 1,5 χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι, αυτή τη στιγμή η πρώτη επιλογή του κλαμπ από το Ρίο ντε Τζανέιρο για την θέση του προπονητή είναι ο Τίτε, ο πρώην τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας, με τον οποίο βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Ο 62χρονος είχε τα ηνία της «Σελεσάο» από το μακρινό καλοκαίρι του 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, κατακτώντας ένα Copa America.

🚨📈 #Tite is closer than ever to become the new manager of #Flamengo: the parties are in advanced talks.



📋 The former Head Coach of 🇧🇷 National Team is the profile chosen to replace Sampaoli, just sacked. 🐓⚽ @Lemos_Santos #Transfers pic.twitter.com/lZ4mjoOTW1