Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας αντέδρασε στην επιστροφή των ρωσικών ομάδων ανηλίκων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και απείλησε την UEFA με αποχή.

Η απόφαση της UEFA για άρση του ban στις ρωσικές ομάδες ανηλίκων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο αποδεκτή δεν έγινε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας, η οποία αντέδρασε έντονα απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα οι Ουκρανοί καταδίκασαν την εν λόγω απόφαση και πρόσθεσαν πως οι ομάδες της χώρας δεν πρόκειται να συμμετέχουν σε διοργανώσεις που φιλοξενούν επίσης ρωσικές ομάδες!

Προέτρεψαν δε την UEFA να επανεξετάσει την αρχική της απόφαση και να την ανατρέψει, ειδάλλως μπαίνει σε πολιτικές αποδοχής της ρωσικής επιθετικότητας.

«Η UAF επιμένει στη διατήρηση των προηγούμενων αποφάσεων της UEFA και της FIFA σχετικά με την αποτροπή όλων των ρωσικών ομάδων από τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η UAF επιβεβαιώνει ότι δεν θα λάβουμε μέρος σε καμία διοργάνωση με τη συμμετοχή ρωσικών ομάδων και απευθύνει έκκληση σε άλλες ομοσπονδίες-μέλη της UEFA να μποϊκοτάρουν πιθανούς αγώνες με τη συμμετοχή ομάδων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, με την επιφύλαξη της αποδοχής τους.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η λήψη παρόμοιων αποφάσεων σχετικά με τη σταδιακή επιστροφή ομάδων από τη Ρωσική Ομοσπονδία σε αγώνες εν μέσω εχθροπραξιών που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας είναι αβάσιμη και τέτοια που ανέχεται την επιθετική πολιτική της Ρωσίας.

Προτρέπουμε έντονα την UEFA να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση και να αφήσει σε ισχύ την προηγούμενη απόφαση για τον πλήρη αποκλεισμό οποιωνδήποτε ομάδων από τη Ρωσική Ομοσπονδία από τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

