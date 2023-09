Ακόμη ένα τραγικό περιστάτικο συγκλόνισε το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής, καθώς ο πρόεδρος της Τίγκρες δολοφονήθηκε μετά τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του.

Ο πρόεδρος της Τίγκρες Ντε Μπογκοτά, Έντγκαρ Πάες, που αγωνίζεται στη 2η κατηγορία του πρωταθλήματος της Κολομβίας, έπεσε θύμα δολοφονικής ενέδρας καθώς επέστρεφε στο σπίτι του μετά από τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του.

Στο αυτοκίνητο του 63χρονου βρισκόταν και η κόρη του, με δύο μοτοσυκλέτες να τους ακολουθούν από το γήπεδο και τους συνεπιβάτες να ανοίγουν πυρ, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσουν παρά την άμεση διακωμιδή του στο νοσοκομείο.

Αρκετά ΜΜΕ της Κολομβίας συνδέουν τη δολοφονία του Πάες με τον παράνομο στοιχηματισμό αν και ο αδελφός του εκλιπόντος με δηλώσεις του σε κανάλι της χώρας διέψευσε τις συγκεκριμένες φήμες. Κάποια άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν μπλεγμένος σε σκοτεινές υποθέσεις που αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

