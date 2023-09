Ξανά σκόρερ ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και χάρισε τον βαθμό για τη Φορτούνα Ντίσελντορφ απέναντι στο Αννόβερο.

Το σερί του Χρήστου Τζόλη συνεχίζεται με τη Φορτούνα Ντίσελντοφ. Πολύ σύντομα ο Έλληνας επιθετικός έχει εξελιχθεί σε ηγέτη για το γερμανικό κλαμπ, πράγμα που απέδειξε και στην αναμέτρηση κόντρα στο Αννόβερο.

Με τη Φορτούνα να βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 7΄, ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ ανέλαβε να χτυπήσει πέναλτι και με άριστη εκτέλεση στον ουρανό των διχτύων ισοφάρισε στο 58΄για το τελικό 1-1.

Πρόκειται για το πέμπτο γκολ του Τζόλη με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, σε ένα ξεκίνημα στη φετινή σεζόν που έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) WINS AND CONVERTS THE PENALTY FOR THE EQUALIZER!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/Js2OAD0p9E