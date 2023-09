Μεγάλη διάκριση για τον Δημήτρη Γούτα, ο οποίος εξασφάλισε μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής στην Championship χάρη στην εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στην Κόβεντρι.

Στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της Championship βρέθηκε ο Δημήτρης Γούτας, εξαργυρώνοντας την εντυπωσιακή του εμφάνιση στη νίκη της Κάρντιφ με 3-2 επί της Κόβεντρι Σίτι.

Ο Έλληνας αμυντικός είχε ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό με το πρώτο του γκολ ως παίκτης της Κάρντιφ και έδειξε το δρόμο προς το τρίποντο, με τη συνολική του εμφάνιση να του εξασφαλίζει μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής.

Τη σύνθεση συμπληρώνουν οι Αλσοπ, Λόνγκμαν, Φαές, Γουόκερ-Πίτερς, Νιλ, Μπράουν, ΜακΤίρ, Κλαρκ, Γκόντεν, Μπράντσο, Ρόουετ

The Sky Bet Championship midweek Team of the Week is in, powered by @WhoScored ratings 👊#EFL | #TeamOfTheWeek