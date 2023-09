Προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας πρέπει να θεωρείται ο Βιτσέντσο Μοντέλα που συμφώνησε με την Ομοσπονδία για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Στο πρόσωπο του Βιτσέντσο Μοντέλα βρήκε τον αντί... Στέφαν Κουντς βρήκε η εθνική ομάδας της Τουρκίας. Ο Ιταλός τεχνικός συμφώνησε σε όλα με την ποδοσφαιρική Oμοσπονδία της χώρας και θα αναλάβει την τεχνική της ηγεσίας για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Εθνική Τουρκίας θα είναι o ένατος σταθμός της ποδοσφαιρικής καριέρας του Μοντέλα, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει θητεία στις Ρόμα, Κατάνια, Φιορεντίνα, Σαμπντόρια, Μίλαν, Σεβίλλης αλλά και Άδανα Ντεμίρσπορ.

Vincenzo Montella becomes new Turkey national team head coach on three year contract 🇹🇷🤝🏻 #Turkey



Agreement reached on Tuesday and set to be completed. pic.twitter.com/1mwv5DDgGT