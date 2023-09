Η Τσουκαρίτσκι διαμαρτύρεται για ένα... εύκολο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα σε πτώση του Εντιαγέ στη μεγάλη περιοχή.

Ένα στην καλύτερη... τραβηγμένο πέναλτι πήρε ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στην Τσουκαρίτσκι. Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης ο Εντιαγέ έπεσε ιδιαίτερα εύκολα μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά από στιγμιαία επαφή με αντίπαλο του. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι παρά την αντίδραση των γηπεδούχων και ο Κράσο ευστόχησε από τα έντεκα βήματα για το 1-1.

Για την ιστορία η Τσουκαρίτσκι πήρε τη νίκη με 2-1, ενώ ο Ινμπόμ Χουάνγκ έκανε το ντεμπούτο του, καθώς πέρασε ως αλλαγή με τη σέντρα του δεύτερου μέρους.

Red Star Belgrade were given this penalty at Cukaricki away in Serbia today.#fkcz #crvenazvezdapic.twitter.com/UPLV9ToLes