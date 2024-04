Οι «Delije» του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν στους «Grobari» της Παρτιζάν λίγες ώρες πριν το ντέρμπι του Βελιγραδίου για το πρωτάθλημα Σερβίας.

Επεισόδια σημειώθηκαν πριν το μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου για το πρωτάθλημα Σερβίας. Λίγες ώρες πριν το ματς οι οργανωμένοι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα «Delije», επιτέθηκαν στους, αντίστοιχους «Grobari» της Παρτιζάν, στο κέντρο της πόλης και οι υποστηρικτές των μελανόλευκων κατέφυγαν σε κοντινή παμπ. Όπως φαίνεται στο video οι υποστηρικτές των Ερυθρόλευκων ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα, ενώ μερικοί χρησιμοποίησαν και καρέκλες από γειτονικό μαγαζί.

Για την ιστορία ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε εντός έδρας την Παρτιζάν με σκορ 3-2.

20.04.2024🇷🇸One group of Delije right now in the center of Belgrade, derby is tonight at 18h https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/rFdIIKincv