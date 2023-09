Η Αλ Αραμπί από το Κατάρ βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν Μάρκο Βεράτι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Στο Κατάρ και την Αλ Αραμπί θα αγωνιστεί όπως όλα δείχνουν ο Μάρκο Βεράτι, με τον Ιταλό να προχωράει σε προφορική συμφωνία με το club.

Ο 30χρονος που μετακόμισε στην Παρί Σεν Ζερμέν από την Πεσκάρα το 2012 και μέτρησε συνολικά 416 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της, σημειώνοντας 11 γκολ και μοιράζοντας 61 ασίστ, αλλάζει ήπειρο.

Όπως σημειώνει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο παίκτης και το club τα βρήκαν προφορικά, κι έτσι μαζί με την προ 10ημέρου συμφωνία μεταξύ της PSG και της Αλ Αραμπί έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ, το deal είναι προ των πυλών.

Ο Ιταλός διεθνείς αναμένεται να ταξιδέψει στη Ντόχα τα επόμενα 24ωρα.

Marco Verratti to Al Arabi, here we go! Verbal agreement finally sealed with the Italian midfielder who’s set to sign on a permanent deal with Qatari club 🇶🇦🇮🇹 #AlArabi



Understand Verratti will travel to Doha in the next 24 hours.



PSG agreed on €45m fee 10 days ago, it’s done. pic.twitter.com/sUyKjqdhG0