Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ενημέρωσε τη διοίκηση της Αλ Ιτιχάντ πως ο Καρίμ Μπενζεμά δεν «ταιριάζει» στο τακτικό του πλάνο.

Φαίνεται πως ο Καρίμ Μπενζεμά δεν περνάει τις καλύτερες ημέρες του στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Asharq Al-Awsat» ο τεχνικός της Αλ Ιτιχάντ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ενημέρωσε την διοίκηση του κλαμπ πως ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν «ταιριάζει» στην τακτική προσέγγιση που θέλει να εφαρμόσει στην ομάδα του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός και άλλοτε συνεργάτης του Ζεσουάλδο Φερέιρα στον Παναθηναϊκό ήταν εξ αρχής ήταν αρνητικός στην απόκτηση του μέχρι πρότινος αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης και κατόχου της Χρυσής Μπάλας, με τους δυο άνδρες να μην έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Μάλιστα ο Σάντο απέρριψε το αίτημα του να πάρει το περιβραχιόνιο.

Όπως αναφέρουν οι Σαουδάραβες ο πολύπειρος φορ δεν αισθάνεται «άνετα» να δουλεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και αυτό ενδέχεται να φέρει εξελίξεις. Θυμίζουμε πως ο Μπενζεμά έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στη Saudi Pro League, με συνολικές απολαβές 200 εκατομμύρια ευρώ έως το 2025.

