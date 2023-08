Στην Κάρντιφ του Δημήτρη Γούτα και του άλλοτε προπονητή του, Ερόλ Μπουλούτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τον ουαλικό σύλλογο της Championship.

Οι μεταγραφικές φήμες τον ήθελαν να βρίσκεται στο στόχαστρο των «μεγάλων» της Stoiximan Superleague και στοιχειοθετούσαν πιθανό επαναπατρισμό. Ωστόσο, ο Μανώλης Σιώπης επέλεξε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και την Championship, όντας πλέον επίσημα παίκτης της Κάρντιφ!

Ο Έλληνας διεθνής μέσος υπέγραψε για τα επόμενα τρία χρόνια στον ουαλικό σύλλογο του Δημήτρη Γούτα αλλά και του άλλοτε προπονητή του στην Αλάνιασπορ, Ερόλ Μπουλούτ, με το κλαμπ να αναφέρει στην ανακοίνωση:

«Η Κάρντιφ με χαρά υποδέχεται τον μέσο Μανώλη Σιώπη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Bluebirds.

Με καταγωγή από το Τυχερό Αλεξανδρούπολης, ο Μανώλης έχει εκπροσωπήσει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Πλατανιάς, ο Πανιώνιος και ο Άρης στην Ελλάδα.

Το 2019, ο μέσος έκανε τη μετάβαση στην Τουρκία με την Alanyaspor, την οποία προπονούσε το αφεντικό της City, Erol Bulut. Ο Μανώλης έπαιξε πρόσφατα στην Τραμπζονσπόρ, κατακτώντας τη Σούπερ Λιγκ και το Σούπερ Καπ Τουρκίας το 2022.

Ο αμυντικός χαφ διαθέτει επίσης εμπειρία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας πραγματοποιήσει 23 συμμετοχές για την Ελλάδα, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση κόντρα στην Τουρκία τον Μάιο του 2019. Καλώς όρισες στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, Μανώλη»!

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Σιώπης ανέφερε:

«Γνωρίζω τον Ερόλ Μπουλούτ πολύ καλά. Δουλέψαμε μαζί και θέλει να κερδίζει κάθε φορά. Κι εγώ έτσι δουλεύω σε όλη μου την καριέρα. Γνωρίζω επίσης πολύ καλά τον Ντίμη [Γούτα] - είναι καλός μου φίλος. Έχουμε μιλήσει, αλλά όχι πολύ. Είναι πολύ καλός παίκτης και ελπίζω να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους μας. Έχω δει το στάδιο και ανυπομονώ να παίξω με τους υποστηρικτές μας. Θα δουν τι μπορώ να κάνω στο γήπεδο».

Όσο για τον Ερόλ Μπουλούτ, πρόσθεσε: «Κανονικά, ένας παίκτης όπως ο Μανώλης, όταν προσπαθείς να τον πάρεις, δεν μπορείς να τον πάρεις. Είναι πραγματικά δύσκολο να αποκτήσεις έναν τέτοιο παίκτη.

«Τον έφερα στην Αλάνιασπορ και έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα στην Τραμπζονσπόρ. Όταν είδαμε ότι έγινε διαθέσιμος, επικοινωνήσαμε μαζί του και έχουμε πολύ καλή σχέση.

«Είναι ένας μαχητής, που θα δουλέψει σκληρά για την ομάδα. Οι οπαδοί θα τον συμπαθήσουν και τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τις τεχνικές του ικανότητες με την μπάλα».

We are delighted to welcome Manolis Siopis to #CardiffCity! 🇬🇷



The midfielder has signed a three-year contract with the #Bluebirds. ✍️



Welcome to the Welsh capital, Manolis! 💙#CityAsOne