Ο Νεϊμάρ έβαλε την υπογραφή του σε ηγεμονικό συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ, το οποίο εκτός από εννιαψήφιο ετήσιο μισθό τού εξασφαλίζει μια σειρά από «χρυσά» προνόμια, από ιδιωτικό τζετ μέχρι μπόνους νίκης και... αναρτήσεων στα social media.

Η μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ είναι δεδομένη και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, ενός deal που για μια ακόμη φορά στην καριέρα του Βραζιλιάνου προκαλεί... ζάλη.

Ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών με τη μεταγραφή του στην Παρί ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ πίσω στο 2017 έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο με τον σαουδαραβικό σύλλογο, το οποίο θα του αποφέρει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Ήτοι 150 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ή εναλλακτικά... 2,9 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα!

Ο 31χρονος σταρ, όμως, δεν είπε έτσι απλά το «ναι» στους Σαουδάραβες. Γιατί εκτός από τις αμιγώς χρηματικές συνισταμένες, το συμβόλαιό του περιλαμβάνει μια λίστα έξτρα προνομίων και ανέσεων οι οποίες διαμορφώνουν ηγεμονικό πακέτο.

Τι περιλαμβάνει αυτή; Σύμφωνα με το «Foot Mercato», ο Νεϊμάρ θα έχει το προσωπικό του τζετ και θα του επιτραπεί να συγκατοικήσει με τη σύντροφό του, Μπρούνα Μπιανκάρντι, παρά το γεγονός πως η συμβίωση εκτός γάμου απαγορεύεται στη Σαουδική Αραβία, δύο όροι που έχουν τεθεί και στο συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Από εκεί και πέρα, η Αλ Χιλάλ προσφέρει μια τεράστια έπαυλη στον «Νέι» με πλήρες προσωπικό, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα μπόνους ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν θα κερδίζει 80.000 ευρώ για κάθε νίκη της νέας του ομάδας. Το πιο... ιδιαίτερο απ' όλα, όμως, είναι το μπόνους που αφορά τα social media, σύμφωνα με το οποίο θα αμείβεται με 500.000 ευρώ για κάθε ανάρτησή του (post ή story) στο Instagram που θα διαφημίζει τη Σαουδική Αραβία! Εύκολο να συμπεράνει κανείς πως είναι στο χέρι του Νεϊμάρ να εκτοξεύσει όποτε και όσο θέλει τα συνολικά του κέρδη από τη νέα περιπέτεια της καριέρας του.



🚨🤑 Some of the perks Neymar will experience because of his move to Saudi Arabia:



🛩️ A private plane at his disposal

🏠 A huge house with staff

💰€80,000 bonus for every Al-Hilal win

📱 €500,000 for every post or story he puts on his social media that promotes Saudi Arabia 🇸🇦… pic.twitter.com/CjRUumqdqn