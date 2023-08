O Κριστιάνο Ρονάλντο τραυματίστηκε στο γόνατο στον τελικό της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ, βγήκε δακρυσμένος με φορείο, όμως μετά την κατάκτηση του τίτλου πανηγύρισε με πάθος σαν να είναι ο πρώτος του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σήκωσε την πρώτη του κούπα μετά την μετακόμιση του στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα ως πρωταγωνιστής. Ο CR7 σκόραρε δις στον τελικό του Champions Cup Αραβίας κόντρα στην Αλ Χιλάλ και ουσιαστικά «χάρισε» τον τίτλο στην Αλ Νασρ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο, δεν μπορούσε να πατήσει, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 115' και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Cristiano Ronaldo subbed off injured 😢 it’s in God’s hands now



