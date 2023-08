«Στην Πούνγιαμπ της Ινδίας ο Χατζηισαΐας»

Ο Δημήτρης Χατζηισαΐας φέρεται να έχει προχωρημένες επαφές με την ομάδα της Ινδίας.

Παρότι έδειχνε κοντά στη Σίβασπορ ο Δημήτρης Χατζηισαΐας φαίνεται πως τελικά θα συνεχίσει στην Πούνγιαμπ της Ινδίας.

Οπως μεταδίδουν σχετικά στη χώρα, ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός που την τελευταία διετία ήταν στον Ατρόμητο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές μαζί της, άρα ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές εξελίξεις.

Η Πούνγιαμπ ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία της Ινδίας, ως πρωταθλήτρια από τη δεύτερη.

Greek defender Dimitris Chatziisaias set to sign for Punjab FC. The former Greek international last played for Greek top division club Atromitos. Top signing for Punjab.#IndianFootball pic.twitter.com/hTCU8tphhu