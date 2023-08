Πέσαμε από τα σύννεφα. Πάλι...

Tα ξέραμε όλα, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να «ξαφνιαστούμε και να πέσουμε από τα σύννεφα “υποκριτικά”», επειδή δολοφονήθηκε ο Μιχάλης. Γράφει ο Αντώνης Σαούλης.

Εισαγωγή χούλιγκαν. Ανύπαρκτη ΕΛ.ΑΣ. Ξύλο με έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ενας ποδοσφαιρικός αγώνας στον «αέρα». Ανακοινώσεις. Μια UEFA να κρατάει την καυτή πατάτα. Μια χώρα να ασχολείται με την οπαδική βία και να μαθαίνει τους Bad Blue Boys. Μια μάνα να θρηνεί τον γιο της...

Το βράδυ της 7ης Αυγούστου πέσαμε (πάλι) από τα σύννεφα!

Ελληνική Αστυνομία

1. Οταν έγινε στις 24 Ιουλίου η κλήρωση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού το πρώτο πράγμα που είπαμε ήταν πως η Αθήνα στις 7, 8 και 9 Αυγούστου θα γίνει η... πολιτιστική πρωτεύουσα των χούλιγκανς. Το ότι οι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ είναι «αδελφοποιημένοι» με αυτούς του Παναθηναϊκού και αυτοί της Μαρσέιγ με της ΑΕΚ δεν είναι μυστικό ούτε φυσικά γνώση που δεν ξέρουν όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Οπως προφανώς θα είχε γνώση και το τμήμα της Καταπολέμησης Αθλητικής Βίας (θα επανέλθουμε στο σχετικό τμήμα).

2. Ακόμα όμως και αν δεν υπήρχε η... γνώση για το τι ισχύει (κάτι το οποίο διαψεύστηκε από τα έγγραφα που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας), ήρθε η UEFA μία εβδομάδα πριν και έκανε γνωστό πως απαγορεύεται η μετακίνηση φιλάθλων/οπαδών για τους αγώνες (ΑΕΚ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Παναθηναϊκός-Μάρσειγ). Οχι μόνο για την Αθηνα αλλά και για τα ταξίδια που θα γινόντουσαν τον 15Αυγουστο σε Μασσαλία και Ζάγκρεμπ. Σε αυτά ήρθε να προσθέσει και το ΠΑΟΚ-Χάιντουκ. Πρώτο ΕΠΙΣΗΜΟ καμπανάκι λοιπόν μια εβδομάδα πριν.

3. Στις 6 Αυγούστου το Τμήμα Καταπολέμησης Αθλητικής Βίας επισημαίνει μεταξύ άλλων πως:

α) «Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών της Κροατίας, αναμένεται να ταξιδέψουν προς την χώρα μας περί τους 150 οπαδούς της GΝΚ Dinamo Zagreb».

β) «Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από πηγή συνήθους αξιοπιστίας και οι οποίες διαρκώς ελέγχονται, στην χώρα μας θα αφιχθή ικανός αριθμός περίπου – 100 οργανωμένων οπαδών της GΝΚ Dinamo Zagreb – BAD BLUE BOYS»

γ) «...θα φιλοξενηθούν από οπαδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού με τους οποίους είναι αδελφοποιημένοι και διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και επικοινωνία και κάποιοι θα διαμένουν σε διάφορα καταλύματα Airbnb κυρίως πλησίον της λεωφόρου Αλεξάνδρας»

Επίσημα λοιπόν ΚΑΙ στην Κροατία ΚΑΙ στην Ελλάδα γνωρίζουν ποιοι και πόσοι θα έρθουν και που θα μείνουν μία μέρα πριν το σκηνικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

4. Στις 7 Αυγούστου το ίδιο Τμήμα ενημερώνει πως:

«Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από ανοιχτές πηγές, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας της ΑΕΚ , απευθύνουν κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας να συγκεντρωθούν στον εξωτερικό χώρο — πέταλο – του γηπέδου OPAP ARENA σήμερα και από τις 19:00 ώρα με πρόφαση την διανομή εισιτηρίων διαρκείας»

Πριν πάμε στο «5» να κάνουμε μια... μετάφραση για να γίνει πιο κατανοητό και στους πιο αδαείς. Τα όσα ενημερώνει-καταγράφει το Τμήμα Αθλητικής Βίας είναι όλα όσα έγιναν τελικά το βράδυ της 7ης Αυγούστου. Τα έμαθε από «πηγές συνήθους αξιοπιστίας» και αποδείχθηκαν 100% έγκυρες.

5. Ιδια μέρα. 7 Αυγούστου οι αρχές του Μαυροβουνίου ενημερώνουν την ΕΛ.ΑΣ. ότι «στις 7 Αυγούστου 2023 ανάμεσα στις 03:00 τα μεσάνυχτα και τις 06:00 το πρωί από τον συνοριακό σταθμό Μποζάι, στην έξοδο προς Μαυροβούνιο αξιωματικοί της αστυνομίας του Μαυροβουνίου έλεγξαν πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας - περίπου 120 άτομα νεαρής ηλικίας - που εικάζουμε ότι ταξιδεύουν με προορισμό την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ». Μάλιστα έστειλαν ΟΛΕΣ τις πινακίδες των αυτοκινήτων και των βαν.

6. Οι 120, 150, 180 (;) Κροάτες για να φτάσουν στην Αθήνα πέρασαν καμιά 10αριά διόδια (δεν τους σταμάτησε ποτέ κανείς), κάποιοι έφτασαν από Ανκόνα-Πάτρα κι από εκεί Αθήνα, κάποιοι άλλοι άφησαν τα βαν στο Κιάτο για να πάρουν τον προαστιακό!

7. Ακόμα και αν η ΕΛ.ΑΣ. υποτίμησε ΟΛΕΣ τις πληροφορίες-επίσημες ενημερώσεις, το ότι 200+ χούλιγκανς σουλάτσαραν στον Ηλεκτρικό με full faces και καδρόνια σε σημεία γεμάτα κάμερες δεν γινόταν να αγνοηθεί. Το ότι έφτασαν και μισή ώρα μετά το σκηνικό (σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας) δείχνει την παράλυση του συστήματος. Οπως ακριβώς το παραδέχθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου. «Στον τομέα της αποτροπής είχαμε μια τραγική αποτυχία. Υπήρξε μια τραγική αποτυχία τελείως ξένη σε σχέση με τις επιδόσεις που μας έχει συνηθίσει η ΕΛΑΣ. Υπήρξαν πληροφορίες που δεν αξιολογήθηκαν σωστά και πρωτοφανή επιχειρησιακά σφάλματα».

Παρόλα αυτά από όλα τα παραπάνω ο Υπουργός Προστασίας διέταξε να απομακρυνθεί από την θέση του και τον τομέα ευθύνης του, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Απομακρύνθηκε δηλαδή ο προϊστάμενος του μοναδικού τμήματος που όχι μόνο έκανε σωστά την δουλειά του, αλλά ουσιαστικά είχε καταγράψει με λεπτομέρειες όλο το «επιχειρησιακό» πλάνο των οπαδών αρκετές ώρες πριν!

Say no more...

Η «αδελφοποίηση» και οι «εισαγόμενοι» οπαδοί

Αφού πέσαμε από τα σύννεφα για τα όσα (δεν) έκανε η ΕΛ.ΑΣ. ας πέσουμε μία ακόμη φορά (στην Ελλάδα ζούμε, έχει γίνει εθνικό μας extreme σπορ) για την οπαδική βία, την οποία έφερε στο προσκήνιο η δολοφονία του Μιχάλη (η οποία αν δεν γινόταν δεν θα ασχολιόταν κανείς, αλλά θα επανέλθουμε και στον θάνατο του άτυχου 29χρονου).

8. Η «εισαγωγή» των Κροατών χούλιγκαν δεν έγινε τώρα ξαφνικά. Δεν ξύπνησαν δηλαδή την Δευτέρα και είπαν «θα πάμε Αθήνα να βρούμε ΑΕΚτζήδες για να σκοτώσουμε». Ο «τουρισμός» οπαδών για να παίξουν ξύλο στην Ευρώπη είναι φαινόμενο ετών. Οπως έστειλαν οι Κροάτες τους «δικούς» τους στην Ελλάδα, έτσι έχουν στείλει και οι Ελληνες σε αντίστοιχα σκηνικά στο εξωτερικό. Σε Γαλλία, σε Σερβία και πάει λέγοντας. Δεν είναι κροατική πατέντα δηλαδή. Ούτε ελληνική. Ούτε καν βαλκανική. Είναι ευρωπαϊκή.

9. Η «αδελφοποίηση» (μπορείτε να διαβάσετε και τον Χρήστο Κιούση για το συγκεκριμένο θέμα) των οπαδών σημαίνει πως αν σε καλέσω στην Κροατία για να με βοηθήσεις θα έρθω. Πως αν σε χρειαστώ στην Αθήνα για σκηνικό θα έρθεις. Οτι αν έρθουν οι οπαδοί της Χ ομάδας στην Ψ πόλη είναι δεδομένο πως ως «αδερφός» μου θα πάρεις το βαν, το αεροπλάνο και θα βοηθήσεις. Τα σκηνικά ανά την Ευρώπη είναι δεκάδες. Το ότι δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό είναι γιατί δεν έχουμε νεκρούς. Κι όλα αυτά κάτω από τον μανδύα της αόρατης αγάπης για την ομάδα όπως εύστοχα έγραψε ο Μιχάλης Τσαμπάς.

10. Στην πραγματικότητα είναι βία. Το «οπαδική» είναι η ομπρέλα που βοηθάει να κατηγοριοποιηθεί ο «στρατός». Ο εκάστοτε σύλλογος, στην οποιαδήποτε χώρα είναι η ομπρέλα και σίγουρα τα σκηνικά δεν γίνονται επειδή η Χ ομάδα νίκησε με 3-0 την Ψ ομάδα. Στην Λαυρίου το σκηνικό-ραντεβού είχε στηθεί πριν από ματς βόλεϊ γυναικών (για όσους ξεχνάνε δηλαδή) και είχαμε την δολοφονία του Φιλόπουλου. Γίνονται σκηνικά-ραντεβού χωρίς καν να υπάρχει αγώνας. Ε τώρα αν κάτσει και καμιά «ευνοϊκή» κλήρωση τότε δημιουργούνται επικίνδυνα κοκτέιλ χούλιγκαν οπως αυτό της 7ης Αυγούστου.

11. Προφανώς και αν η ΕΛ.ΑΣ. με τόση πληροφορία που είχε στα χέρια της προχωρούσε σε έναν απλό έλεγχο (σε ένα από τα 10 διόδια) πιθανότατα να μην είχαμε το σκηνικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Να είστε σίγουροι όμως θα είχαμε άλλο. Να είστε σίγουροι θα έχουμε άλλο. Στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στο Βελιγράδι, στη Μασσαλία, στην Βιέννη, στο Λιβόρνο ή στην Ρώμη. Είναι βεντέτα. Ο ένας νεκρός θα φέρει τον άλλον.

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στην εισαγωγή-εξαγωγή χούλιγκαν ανά την Ευρώπη. Υπάρχει σχέδιο και οργάνωση. Υπάρχουν άπειρες σελίδες και λογαριασμοί στα social media για κατανάλωση «υλικού» από σκηνικά που γίνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις. Και υπάρχει κι άλλο ακόμα περισσότερο «υλικό» τόσο ακατάλληλο που απλά κυκλοφορεί ανάμεσα στους οπαδούς για το «ποιος πήρε το σκηνικό» και ποιοι είναι οι πιο σκληροί χούλιγκαν στην Ευρώπη.

UEFA και ΑΕΚ

Το κομμάτι της οπαδικής βίας δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 3 και 4 παραγράφους και σίγουρα πρέπει να διαχωριστεί από το οπαδικό κίνημα. Ο χουλιγκανισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο με διάφορα παρακλάδια (ιστορικό-κοινωνικό-πολιτικά) και με διαφορετικές πτυχές σε κάθε χώρα. Το σκηνικό της 7ης Αυγούστου έγινε με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Εναν σημαντικό ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό αγώνα. Τονίζουμε τον ευρωπαϊκό γιατί «μπλέχτηκε» και η UEFA.

Η ΑΕΚ ήταν έξαλλη με την αστυνομία και πιέζει την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η UEFA έχει μια «καυτή πατάτα» να διαχειριστεί και υπάρχει και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ η οποία αρχίζει να αντιδρά και να προκαλεί.

Η UEFA προχώρησε στην αναβολή του αγώνα (παρά το γεγονός ότι με τον τρόπο της προειδοποίησε, απαγορεύοντας την μετακίνηση φιλάθλων). Δεν γνωρίζω αν ήταν απόφαση των ανθρώπων της UEFA ή προέκυψε μετά από αίτημα της ΑΕΚ. Να είπε (και δικαίως) η Ενωση «κοιτάξτε να δείτε έχουμε νεκρό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για το τι θα γίνει στο ματς. Το κλίμα είναι τεταμένο». Οπως και να 'χει έγινε το σωστό. Ματς κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να γίνει.

Ομως υπάρχουν δεδομένα πλέον. Αλλάζουν οι ισορροπίες του ζευγαριού αλλά και των προκριματικών του Champions League. Το πρώτο ματς θα γίνει στο Ζάγκρεμπ (μπορούμε να φανταστούμε όλοι τι θα επικρατεί) και δε νομίζω πως στη ρεβάνς θα έχουν ηρεμήσει οι φίλοι της ΑΕΚ. Ταυτόχρονα τα ματς θα γίνουν μέσα σε 4 μέρες και οποια ομάδα θα προκριθεί θα παίξει τα playoffs πάλι μέσα σε 3 μέρες! Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορούν να γίνουν αυτοί οι δύο αγώνες με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.

Πολλοί ζητάνε την τιμωρία με τον αποκλεισμό της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με τους Κροάτες να αντιδρούν με επίσημη ανακοίνωση. Δεν ειμαι σε θέση να γνωρίζω αν το σκέφτονται στη Νιόν της Ελβετίας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο σίγουρα όμως είναι μία δύσκολη απόφαση. Ακόμα και αν είναι μια καλή ευκαιρία για την UEFA να πάρει μια σκληρή απόφαση (αυτή του αποκλεισμού) ως δείγμα παραδειγματισμού για την καταπολέμηση του χουλιγκανισμού (αμφιβάλλω ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά ας το βάλουμε στο τραπέζι της κουβέντας), τότε δημιουργεί αυτόματα δεδικασμένο.

Τι εννοώ; Πως θα πρέπει να επιβάλλει την ίδια τιμωρία σε κάθε σύλλογο για οτιδήποτε ανάλογο συμβεί. Και που είναι το κακό σε αυτό θα με ρωτήσετε. Πουθενά θ' απαντήσω, αλλά μετά θα υπάρχει ο κίνδυνος (για να μη πω η σιγουριά) της προβοκάτσιας από οπαδούς – χούλιγκανς που θα ταξιδεύουν για να τιμωρηθεί η εκάστοτε ομάδα των αντιπάλων.

Καταλαβαίνω την οργή από πλευράς ΑΕΚ (και όχι μόνο), μπορώ να καταλάβω όμως πως και οι άνθρωποι της UEFA έχουν μια πολύ δύσκολη απόφαση να πάρουν. Σίγουρα δεν καταλαβαίνω την αντίδραση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως για την δολοφονία του Μιχάλη φταίει η ΑΕΚ! Οπως και να 'χει η UEFA έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη απόφαση (αν δεν έχει καταλήξει πως πάμε έτσι με τα 2 ματς).

Κι όλα αυτά ενώ στις 16 Αυγούστου η Ελλάδα και ο Πειραιάς φιλοξενούν τον τελικό του Super Cup Ευρώπης με όλα τα στελέχη της UEFA να φτάνουν στην χώρα μας (καλά πήγε αυτό).

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: Μπορεί να σταματήσει ο χουλιγκανισμός;

Μετά τον Φιλόπουλο να μην έχουμε άλλον... Μετά τον Νάσο τα ίδια. Εγινε η δολοφονία του Αλκη όλοι με ένα στόμα μια φωνή. Και τώρα ο Μιχάλης. «Ας είναι ο τελευταίος». Δεν θα είναι ο τελευταίος. Αλλά όλα τα παραπάνω τα γνωρίζαμε. Για την ΕΛ.ΑΣ., για την οπαδική βία, για τον χουλιγκανισμό. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, είναι αν μπορεί να μπει ένα Stop στην κατάσταση.

Υπάρχει η απλοϊκή απάντηση. «Αν θέλουν οι διοικήσεις των ομάδων γίνεται». Εδώ αφήστε με να έχω τις αμφιβολίες. Νομίζω πως ακόμα και αν ήθελαν (δεν είμαι καν σίγουρος ότι δεν θέλουν) οι διοικήσεις των συλλόγων, stop δεν θα έμπαινε. Θέλω να πω πως η κατάσταση έχει «ξεφύγει» τόσο που είναι εκτός ελέγχου των συλλόγων (αν ποτέ υπήρχε ο έλεγχος από αυτούς). Πάμε και στην ακόμα πιο εύκολη απάντηση «Αν θέλει η αστυνομία γίνεται». Κι εδώ εχω τις αμφιβολίες μου. Οχι γιατί δεν ξέρουν. Εδώ τους ήρθε ριπόρτο από Μαυροβούνιο μέχρι και για τις πινακίδες των αυτοκινήτων, εκτός από τις ταυτότητες των Κροατών. Ούτε επειδή δεν λειτουργεί σωστά. Ακομα και αν είχαμε την καλύτερη αστυνομία του κόσμου επιστρέψτε μου να έχω αμφιβολίες για το αν μπορούσαν να σταματήσουν τα ραντεβου, τα σκηνικά, το «σας τρέξαμε».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δολοφονία του Αλκη που δεν ήταν κάποιο οργανωμένο ραντεβού ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Ούτε υπήρχε κάποια... άφιξη από Σερβία, Βουλγαρία ή Κροατία. Φυσικά δεν υπήρχε και ενημέρωση προς την ΕΛ.ΑΣ. Συνέβη επειδή 10 «μάγκες» με λοστάρια βγήκαν παγανιά να ρωτήσουν τον Αλκη τι ομάδα είναι και άκουσαν την «λάθος απάντηση».



Ειλικρινά δεν έχω απάντηση...

Η υποκρισία

Και για να υπάρξει θέμα στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρξει και νεκρός. Αν δεν χυθεί αίμα καμία πρόληψη. Κανένα έκτακτο δελτίο. Καμία αποκάλυψη. Καμία οργή στα social media. Επρεπε να δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσσας για να «καταλάβει» η κοινωνία τι εστί Χρυσή Αυγή. Επρεπε να πεθάνει κόσμος από τις πλημμύρες και τις φωτιές για να «καταλάβουμε» ότι δεν έχουμε κράτος. Επρεπε να συγκρουστούν δύο τρένα για να «καταλάβουμε» ότι από τύχη ζούμε σε αυτή τη χώρα.

Ο Μιχάλης δυστυχώς δολοφονήθηκε επειδή του επιτέθηκαν με μαχαίρια κι ένα από αυτά τον τρύπησε στο μπράτσο και βρήκε αρτηρία με αποτέλεσμα να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία. Αν δεν είχαμε νεκρό το βράδυ της 7ης Αυγούστου ουδείς θα ασχολιόταν:

Με τους 180 Κροάτες και το πως έφτασαν στην Αθήνα

Με τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις

Με την εγκληματική ανεπάρκεια της ΕΛ.ΑΣ.

Με το τι είναι οπαδική βία

Με το σκηνικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και το ξύλο που έπεσε

Οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ δεν θα έβγαζαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις και θα έβλεπαν τους οργανωμένους οπαδούς να σηκώνουν πανό για τα πεσίματα και πως «σας τρέξαμε».

Ισως τελικά στη χώρα που ζούμε η άγνοια να είναι καλύτερη, μιας και η πρόληψη αγνοείται. Καλύτερα να μη γνωρίζαμε τίποτα από όσα μάθαμε τις τελευταίες ώρες.

Γιατί έτσι ο Μιχάλης χθες το βράδυ θα βρισκόταν στην «Σκεπαστή» και θα έβλεπε το πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της αγαπημένης του ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά.



Θα γλιτώναμε και την υποκρισία.