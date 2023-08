Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέφλεια: Η στιγμή που οι Κροάτες χούλιγκανς μπαίνουν ανενόχλητοι στο μετρό (vid)

Με το μετρό μετακινήθηκαν οι χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ λίγο πριμ επιτεθούν έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στους φίλους της ΑΕΚ.

Βάσει οργανωμένου σχεδίου έδρασαν οι χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγρεμπ έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία. Πάνω από 150 χούλιγκαν της Ντιναμό έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή.

Στην εθνική οδό οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται πως έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, διότι φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

Εκεί επιτέθηκαν με ρόπαλα, πέτρες, βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα σε οπαδούς της ΑΕΚ – που έπιναν τον καφέ τους μετά την προπόνηση της ομάδας τους – αλλά και σε απλούς πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 22χρονου.

