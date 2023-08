Η Δανία είχε περισσότερες ευκαιρίες για ευρύτερο σκορ, αλλά και το 2-0 επί της Αϊτής ήταν αρκετό για να της χαρίσει τη 2η θέση στον 4ο όμιλο και να την οδηγήσει στα νοκ-άουτ απέναντι στην οικοδέσποινα Αυστραλία.

Με... οικονομική επίθεση και το μηδέν στην άμυνα σε δύο σερί ματς έπειτα από την ήττα στην πρεμιέρα, η Δανία σφράγισε το εισιτήριό για τις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Η ομάδα του Λαρς Σόντεργκααρντ επιβλήθηκε με 2-0 της Αϊτής, εκδηλώνοντας από το ξεκίνημα τις προθέσεις της καθώς μόλις στο 4' είχε ακυρωθέν γκολ με την Μπόι. Αυτό που δεν κατάφερε εκείνη το πέτυχε έστω κι από την άσπρη βούλα η πολύπειρη συμπαίκτης της, Περνίλ Χάρντερ στο 21', αποβάλλοντας το οποιοδήποτε άγχος από νωρίς την ώρα που η Κίνα στο άλλο ματς βρισκόταν ήδη πίσω στο σκορ κόντρα στην Αγγλία.

Στο δεύτερο μέρος οι Σκανδιναβές αφού διπλασίασαν πρώτα τα... ακυρωθέντα γκολ με τη Χάρντερ (83'), εν τέλει έπραξαν ανάλογα και με το προβάδισμα χάρη στην Τρόλσγκααρντ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Sanne Troelsgaard gets a second for Denmark vs Haiti to secure their place in the round of 16.#FIFAWWC #HAI #DENpic.twitter.com/UH3B7njq63