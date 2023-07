Ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε ντεμπούτο με την Αλ Ιτιχάντ έδωσε ασίστ, έβαλε γκολάρα και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη κόντρα στη Σεντ Εσπεράνς.

Ο Καρίμ Μπενζεμά άρχισε ιδανικά την καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ. Ο Γάλλος σέντερ φορ έκανε ντεμπούτο στο ματς με την Σεντ Εσπεράνς για το Champions Cup Αραβίας και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη στο πρώτο ματς της σεζόν και μάλιστα με ανατροπή.

Benzema assist to Hamdellah and Ittihad first goal 🟡⚪️ pic.twitter.com/mtMZfyTYvO