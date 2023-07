Στη Λατινική Αμερική θα επιστρέψει ο Χάμες Ροντρίγκες μετά από 13 χρόνια και συγκεκριμένα στη Βραζιλία, καθώς συμφώνησε με τη Σάο Πάουλο.

Μετά από τρεις μήνες στην αγορά των ελεύθερων, απ' όταν επισημοποιήθηκε το τέλος της θητείας του στον Ολυμπιακό, ο Χάμες Ροντρίγκες ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, το οποίο και θα τον βρει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Σάο Πάουλο.

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στη Λατινική Αμερική έπειτα από 13 χρόνια, καθώς φέρεται να έδωσε τα χέρια με τον βραζιλιάνικο σύλλογο για να μετακομίσει ως ελεύθερος και ταξιδεύει ήδη στη χώρα προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Αυτός θα είναι ο δέκατος σταθμός στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και έκτος την τελευταία πενταετία για τον 32χρονο βετεράνο, ο οποίος αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους μετά από μόλις επτά μήνες παρουσίας.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo



Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.



Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK