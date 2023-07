Το BBC ζήτησε συγγνώμη μετά την «ανάρμοστη» ερώτηση που έκανε ένας από τους δημοσιογράφους του στην αρχηγό του Μαρόκου σχετικά με τις ομοφυλόφιλες παίκτριες της αποστολής στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών.

Στην συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε του αγώνα του ομίλου H' μεταξύ του Μαρόκου και της Γερμανίας στη Μελβούρνη, ένας δημοσιογράφος από το BBC έθεσε στην αρχηγό του Μαρόκου μια πολύ ανάρμοστη ερώτηση με αποτέλεσμα το Μέσο να ζητήσει συγγνώμη.

Συγκεκριμένα η ερώτησή του είχε ως εξής. «Στο Μαρόκο, είναι παράνομο να έχεις μια ομοφυλοφιλική σχέση. Έχετε ομοφυλόφιλες παίκτριες στην ομάδα σας και πώς είναι η ζωή τους στο Μαρόκο;».

Η ερώτηση «κόπησε» γρήγορα από έναν συντονιστή της FIFA, ο οποίος είπε: «Συγγνώμη, αυτή είναι μια πολύ πολιτική ερώτηση, γι' αυτό θα μείνουμε στις ερωτήσεις που αφορούν στο ποδόσφαιρο», αλλά ο δημοσιογράφος επέμεινε λέγοντας: «Όχι, δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, αφορά τους ανθρώπους, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Σας παρακαλώ, αφήστε την να απαντήσει στην ερώτηση».

Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου στο Μαρόκο μπορούν να οδηγήσουν σε ποινές φυλάκισης έως και τρία χρόνια και πρόστιμα και μετά την εμφάνιση στο διαδίκτυο υλικού από το περιστατικό της συνέντευξης Τύπου, πολλοί κατήγγειλαν την ερώτηση που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια της παίκτριας κατά την επιστροφή της στην πατρίδα της.

«Αναγνωρίζουμε ότι η ερώτηση ήταν ακατάλληλη», ανέφερε σε απολογητική ανακοίνωση το BBC. «Δεν είχαμε καμία πρόθεση να προκαλέσουμε οποιαδήποτε βλάβη ή δυσφορία».

Morocco captain Ghizlane Chebbak’s almost in disbelief reaction to the question, says it all.



A completely unethical out of line question that poses safety concerns to the players he asking to be named.



Bizarre push followed.

