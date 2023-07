Ο Ίθαν Αμπαντού υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λιντς.

Η Λιντς ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ίθαν Αμπαντού από την Τσέλσι εκταμιεύοντας 7 εκατομμύρια λίρες, συν 3 ακόμα σε πρόσθετες παροχές.Το συμβόλαιο του 22χρονου έέχει επίσης οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

«Όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλος σύλλογος είναι η Λιντς Γιουνάιτεντ. Προφανώς, βρισκόμαστε τώρα στη θέση που βρισκόμαστε, αλλά όλοι θέλουμε περισσότερα. Όταν μίλησα με τον προπονητή, μόλις τελείωσα το τηλεφώνημα ήξερα τι ήθελα, με εντυπωσίασε πραγματικά. Μου είπε τι του άρεσε σε μένα και πού πιστεύει ότι μπορώ να βελτιωθώ ως παίκτης. Όλα αυτά με βοήθησαν να επιλέξω τη Λιντς», είπε μεταξύ άλλων στη LUTV μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

Ο Αμπαντού είχε τέσσερις δανεισμούς από την Τσέλσι από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο από το Έξετερ το 2017. Πέρασε την περασμένη σεζόν στη Σπέτσια - καταγράφοντας 31 συμμετοχές στη Serie A - μετά από τα περάσματα στις Λειψία, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Βενέτσια.

Ethan Ampadu has left Chelsea after completing a permanent transfer to Championship side Leeds United. ✍️

Official, confirmed. Ethan Ampadu joins Leeds United on £7m deal plus add-ons, Chelsea will have sell on clause. ⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



