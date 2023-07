Ο αρχηγός της Ουαλίας, Άαρον Ράμσεϊ, ολοκλήρωσε την επιστροφή του στην Κάρντιφ υπογράφοντας την ίδια μέρα που ο 7χρονος γιος του εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου.

Ο Άαρον Ράμσεϊ είχε καταγράψει 22 εμφανίσεις για τους «Bluebirds» ως έφηβος και άλλες 6 ως δανεικός από την Άρσεναλ το 2011 και παραμένει ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ με τη φανέλα τους. Με το έμβλημά τους αγωνίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας του 2008, κι ύστερα κέρδισε τη διοργάνωση 3 φορές με τους Gunners και πρόσθεσε έναν τίτλο στη Serie A και ένα Coppa Italia με τη Γιουβέντους, συν ένα Κύπελλο Σκωτίας ως δανεικός στη Ρέιντζερς πριν πάει στη Νις. Με την Άρσεναλ πραγματοποίησε περισσότερες από 350 εμφανίσεις αλλά τώρα αποφάσισε να επιστρέψει στο club που του έδωσε τις πρώτες του εμπειρίες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

«Αισθάνομαι απίστευτα που επιτέλους επέστρεψα εδώ. Πάντα πίστευα ότι μια μέρα θα επέστρεφα και τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να το κάνω», δήλωσε μεταξύ άλλων. Μαζί του, στην ακαδημία του συλλόγου υπέγραψε και ο επτάχρονος γιος του Σόνι.

