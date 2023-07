Η Αλ Ιτιχάντ υποδέχτηκε στη Σαουδική Αραβία τους Μπενζεμά, Ζότα και Καντέ, οι οποίοι αναμένεται να αρχίσουν άμεσα την προετοιμασία τους με τη νέα τους ομάδας.

Την άφιξη των τριών «ηχηρών» μεταγραφών της υποδέχτηκε η Αλ Ιτιχάντ στη Σαουδική Αραβία.

Οι Καρίμ Μπενζεμά, Ντιόγκο Ζότα και Ενγκολό Καντέ βρίσκονται πλέον στην Τζέντα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία με τη νέα τους ομάδα. Στο αεροδρόμιο της πόλης, βρέθηκαν άνθρωποι της ομάδας, οι οποίοι τους υποδέχτηκαν θερμά.



Benzema, Jota, and Kante, come together to dominate the pitch! 💪🔥



pic.twitter.com/bYk1R5WHKI