Η 51χρονη Λούσι Κλαρκ είναι η πρώτη τρανσέξουαλ διαιτητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου, μπήκε στο βιβλίο Guinness και στις δηλώσεις της τόνισε πως το ποδόσφαιρο της έσωσε τη ζωή.

Στο βιβλίο Guinness μπήκε η βρετανίδα Λούσι Κλαρκ, καθώς είναι η πρώτη τρανσέξουαλ διαιτητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στα 51 της χρόνια «σφυρίζει» αγώνες στις μικρές κατηγορίες των γυναικών Αγγλίας (Women's National League) και θεωρείται ως «σημαιοφόρος» της κοινότητας των τρανσέξουαλ στο ποδόσφαιρο από όταν βγήκε και μίλησε δημόσια το 2018.

Πέρασε δύσκολα, καθώς από τον φόβο της μη αποδοχής της υπέστη καρδιακή προσβολή, όμως το ποδόσφαιρο την βοήθησε να ξεπεράσει τους φόβους της, να αποδεχτεί την ταυτότητα της και να συνεχίσει να σφυρίζει. Από μικρή ηλικία αισθανόταν «παγιδευμένη» σε... λάθος σώμα και όπως αποκαλύπτει το ποδόσφαιρο την έσωσε από την απόπειρα αυτοκτονίας.

Lucy Clark is the first openly transgender football referee.



