Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, έριξε το... καρφί του προς τη Σαουδική Αραβία για τη μεταγραφική στρατηγική της, αλλά και στους παίκτες που την προτιμούν.

Έναν νέο δυνατό «παίκτη» έχει αυτή η μεταγραφική περίοδος και δεν είναι άλλος από τη Σαουδική Αραβία. Ήδη ο Καρίμ Μπενζεμά έχει ακολουθήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μέση Ανατολή, με τον Ρούμπεν Νέβες της Γουλβς να είναι το τελευταίο από μια σειρά ονομάτων που συνδέονται με μετακίνηση στη Saudi Pro League.

Μιλώντας στο ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS, ο επικεφαλής της UEFA Αλεξάντερ Τσεφερίν ρωτήθηκε αν είναι επιφυλακτικός για τη φυγή παικτών από την Ευρώπη για να ενταχθούν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και κατηγορηματικά απάντησε: «Όχι, όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι κυρίως ένα λάθος για το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί αυτό είναι πρόβλημα γι' αυτούς; Επειδή θα πρέπει να επενδύσουν σε ακαδημίες, να φέρουν προπονητές και να αναπτύξουν τους δικούς τους παίκτες».

Ο Τσέφεριν συνέχισε να συγκρίνει τη μεταγραφική στρατηγική της Saudi Pro League με αυτή της Κίνας στο παρελθόν, ασκώντας κριτική. «Το σύστημα αγοράς των παικτών που έχουν σχεδόν τελειώσει την καριέρα τους δεν είναι το σύστημα που αναπτύσσει το ποδόσφαιρο. Ήταν ένα παρόμοιο λάθος με την Κίνα, όταν έφεραν όλους τους παίκτες που βρίσκονταν στο τέλος της καριέρας τους».

Ο πρόεδρος της UEFA συνέχισε θέτοντας το ερώτημα: «Πείτε μου έναν παίκτη που είναι κορυφαίος, κορυφαίας ηλικίας και ο οποίος ξεκινάει την καριέρα του και πήγε να παίξει στη Σαουδική Αραβία. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Οι παίκτες θέλουν να κερδίζουν κορυφαίες διοργανώσεις. Και η κορυφαία διοργάνωση είναι στην Ευρώπη».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχασε τα κορυφαία του αξιοθέατα μετά τις αποχωρήσεις του Ρονάλντο και του Μπενζεμά, ο Τσεφέριν είπε: «Δεν τους χάσαμε. 'Εξακολουθούν να παίζουν ποδόσφαιρο. Στο τέλος της καριέρας τους κάποιοι παίκτες πηγαίνουν κάπου για να κερδίσουν κάποια χρήματα».

"The system of buying the players that almost ended their careers is not the system that develops football"



UEFA president Aleksander Ceferin on players moving to 🇸🇦 pic.twitter.com/mcYrwBnhPP