Ο Μπρένταν Ρότζερς μετά από τέσσερα χρόνια επιστρέφει στη Σέλτικ, καθώς είναι ο εκλεκτός αντικαταστάτης του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο Μπρένταν Ρότζερς απολύθηκε από τη Λέστερ στις 2 Απριλίου και επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια για να κάνει... restart. Ο 50χρονος Άγγλος προπονητής συμφώνησε με τη διοίκηση της Σέλτικ για να διαδεχθεί τον νέο κόουτς της Τότεναμ, Άγγελο Ποστέκογλου και άμεσα αναμένονται οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις.

Ο Βρετανός κόουτς επιστρέφει στην Γλασκώβη τέσσερα χρόνια έπειτα από την πρώτη του θητεία στους Προτεστάντες. Ήταν προπονοτής των Κελτών από τον Μάιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2019. Σε αυτό το διάστημα κατέκτησε τρία League Cup, δυο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα.

Την τετραετία που μεσολάβησε ήταν στον πάγκο της Λέστερ, με την οποία είχε απολογισμό 204 ματς με 96 νίκες, 71 ήττες και 37 ισοπαλίες, κατέκτησε το FA Cup και το Super Cup το 2021, όμως φέρει ευθύνες για τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship.

Brendan Rodgers has agreed terms to become new Celtic head coach, deal in place — set to be finalised, here we go soon. 🚨🟢 #CelticFC



Huge move for Celtic to replace Ange Postecoglou as negotiations started days ago and now finally set to be completed. pic.twitter.com/v8UKKtCIih