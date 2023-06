Το αυτογκόλ της χρονιάς σημείωσε ο Σερζ Οριέ, ο οποίος κρέμασε άθελά του τον τερματοφύλακά του εκτός περιοχής στην αναμέτρηση της Ακτής Ελεφαντοστού με τη Ζάμπια.

Η Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να ηττήθηκε 3-0 από τη Ζάμπια εκτός έδρας για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ωστόσο το τρομερό αυτογκόλ του Σερζ Οριέ της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν αναμφίβολα το highlight του αγώνα.

Ο 30χρονος μπακ στην προσπάθειά του να κόψει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας του, εκείνος υπολόγισε λανθασμένα και βρήκε την μπάλα με δύναμη έξω από την περιοχή, κρέμασε τον τερματοφύλακά του, Σαρλ Αγιάγι και πέτυχε το αυτογκόλ της χρονιάς.

An absolutely wild OG from Serge Aurier. Zambia 🇿🇲 will qualify for AFCON if this result holds. pic.twitter.com/JIJ0s4pLJl