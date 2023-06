Η Σαμπντόρια υποβιβάστηκε στη Serie B ωστόσο κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα καθώς εγκρίθηκε ο ισολογισμός για το 2022 και πήρε το πράσινο φως για την εξασφάλιση δανείου.

Η φετινή σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως πολλοί θα περίμεναν για τη Σαμπντόρια καθώς η ομάδα από τη Γένοβα, όχι απλώς υποβιβάστηκε στη Serie B αλλά πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αρκετοί παίκτες έμειναν απλήρωτοι και τα πρώτα σύννεφα έχουν ήδη μαζευτεί πάνω από τον ουρανό των Μπλουτσερκιάτι.

Επιπλέον σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για το παρόν και το μέλλον της ομάδας, εγκρίθηκε ο ισολογισμός για την περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, βήμα που ήταν απαραίτητο για να επιτραπεί στους Γενοβέζους να εγγραφούν στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

